Российские футбольные фанаты Михаил Ивкин и Павел Косов признаны виновными по итогам судебного заседания по делу о нападении на английских болельщиков и участии в беспорядках в Марселе во время Евро-2016.

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, Косова приговорили к десяти годам лишения свобода, а Ивкина — к трем. Отмечается, генеральный прокурор просил для Косова 15 лет лишения свободы и запрет на въезд во Францию, а для Ивкина — пять лет лишения свободы и запрет на въезд.

Ранее сообщалось, что семь фанатов московского «Спартака» были задержаны перед матчем российской премьер-лиги с волгоградским «Ротором». По словам директора департамента московского «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова, задержано семь человек, один из них был в нетрезвом виде. Он отметил, все задержаны за хулиганство, а не за нарушение масочного режима.