Киберспортмен в Dota 2 Никита Daxak Кузьмин высказался о гранд-финале турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона между российский коллективом Virtus.pro и европейским клубом OG. Кузьмин считает, что игроки из OG собирали очень неординарные предметы на игроков первой и второй позиции.

Смотрел все пять игр, было интересно. Поздравляю VP с победой (я её ожидал, но не такую). Моё мнение об OG: либо они троллили, либо им пофиг, либо они что-то знают о »Доте», ибо по-другому объяснить айтембилды мидера и керри просто невозможно. Надеюсь на патч.

В ночь с 13 на 14 декабря российская команда Virtus.pro одержала победу над OG в гранд-финале онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона по Dota 2. Коллектив Виталия Save- Мельника выиграл двукратных чемпионов мира со счётом 3-2 и получил призовой фонд в размере 200 тыс долларов. На nevasport вышел материал, в котором были подведены итоги чемпионата.