Игрок команды Alliance по Dota 2 Артём Fng Баршак поделился своими мыслями о матче между его коллективом и миксом Live to Win. Киберспортсмен заявил, что российская команда выступили отлично и не давали шансов за допущенные ошибки европейского коллектива.

Live to Win молодцы. Они по ходу всей серии за те ошибки, которые мы допускали, нас душили. Когда у всех всё хорошо, все начинают коллить много и мы не можем быстро к одному прийти. Хотя там было всё проще простого. Мы взяли Aegis, и нам надо пойти снести одну тир-2 вышку, забрать аванпост, карта открывается, идёшь захватываешь мид.

Второй дивизион EPIC League завершился победой команды Alliance со счётом 3-2. Клуб забрал себе призовой фонд в размере 20 тыс долларов.

EPIC League проходил с 12 ноября по 13 декабря, а общий призовой фонд турнира составляет $550 тыс, где только $50 тыс ушло во второй дивизион.