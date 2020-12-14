В 1/16 финала Лиги Европы «Краснодару» выпало хорошо знакомое «Динамо» Загреб. Хорваты попадались ЦСКА на групповом этапе — армейский клуб с ними не совладал.

Правда, дома ЦСКА был ближе к победе. Создал много моментов, но не забил. Загреб огрызался, но в целом — скорее, потеря двух очков для ЦСКА. Матч в Хорватии случился уже в тот момент, когда ЦСКА покинул Лигу Европы. Армейцы оставили дома несколько игроков основного состава и вчистую проиграли 1:3.

«Краснодар» отлично знает своего соперника. Например, глава селекционного отдела клуба сходу называет основной состав «Динамо». Видимо, «Краснодар» хорошо мониторит этих игроков на предмет перехода.

«Я их состав знаю наизусть. У них достаточно большая обойма игроков и достаточно гибкая ротация — до 50 процентов по сравнению чемпионата с еврокубками. У них есть опытный Гавранович, забил 11 мячей в этом году, Петкович, Оршич, харизматичный капитан команды Адеми. Также у них есть молодые Майер и Кастрати», — отметил Максим Бузникин.

По словам Бузникина, состав хорватского клуба хорошо сочетает в себе молодость и опыт. Тем не менее, Бузникин оценивает шансы «Краснодара», как 50 на 50. Многое будет зависеть от того, как команды подготовятся.

Загреб — соперник сложный. Однако с учетом того, что «Краснодару» мог достаться, например, лондонский «Арсенал», а также, учитывая хорошую информированность о хорватской команде, — можно думать, что «Краснодару» повезло. Однако с учетом последних результатов российских клубов в еврокубках, считать так — это приговор.

«Краснодару» нужно думать, что ему попался гранд.