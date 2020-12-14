Председатель совета директоров «Уфы» провел встречу с Газизовым

Председатель совета директоров башкирской «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал, что он действительно провел встречу с экс-гендиректором уфимцев и московского «Спартака» Шамилем Газизовым.

По словам Мурзагулова, он правда встречался с Шамилем Камиловичем, но это просто была встреча двух старых товарищей. Функционер отметил, что пока никакого предметного разговора еще не было.

«Я его тоже не тороплю. Время будет — поговорим. Я всегда рад вместе работать, но пока Шамиля не надо торопить. Я никогда не скрывал, что хочу и дальше с ним работать», — сказал Мурзагулов, слова которого приводит Sport24.