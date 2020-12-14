Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин подытожил выступление сине-бело-голубых в групповом этапе Лиги чемпионов.

По словам Сутормина, Лига чемпионов — совершенно другой уровень по сравнению с большинством игр российского чемпионата. Он отметил, что цена ошибки в Лиге чемпионов невероятно высока.

«По первым 20 минутам игры в Брюгге у меня не складывалось впечатления, что мы можем уступить 0:3. Но когда бельгийцы забили, пошла совсем другая игра. Так что первое, что вошло в мою голову, — здесь за все наказывают, уровень мастерства футболистов очень высок», — сказал Сутормин, слова которого приводит официальный сайт «Зенита».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак вошел в топ-5 по количеству побед в качестве наставника сине-бело-голубых.