Норвежский полузащитник «Ростова» Матиас Норманн может стать футболистом московского «Спартака».

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, красно-белые хотят подписать 24-летнего хавбека зимой, и уже скоро начнутся переговоры. Отмечается, ростовский и московский клубы уже связывались по поводу перехода норвежца.

Матиас Норманн перешел в «Ростов» из английского «Брайтона» в январе 2019 года, его контракт истекает в 2024 году.

Напомним, в рамках 18-го тура российской премьер-лиги грозненский «Ахмат» дома потерпел поражение от «Ростова» со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил полузащитник дончан Роман Тугарев на 82-й минуте встречи.

После 18 туров команда Валерия Карпина идет на четвертом месте в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 32 очка.