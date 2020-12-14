Дисциплинарный комитет итальянской Серии А дисквалифицировал полузащитника «Ромы» Брайана Кристанте за богохульство.

Об этом сообщает football-italia. По информации источника, футболист был замечен за неподобающим поведением во время игры против «Болоньи». Отмечается, Кристанте не примет участие в матче 12-го тура Серии А против «Торино».

«Были изучены телевизионные изображения. На 23-й минуте первого тайма Кристанте произнес кощунственное выражение, различимое и слышимое без каких-либо сомнений», — гласит заявление комитета.

Напомним, в рамках 12-го тура Серии А «Рома» одержала победу над «Болоньей» со счетом 5:1. В составе римлян по мячу забили Эдин Джеко, Лоренцо Пеллегрини, Джордан Верету и Генрих Мхитарян. Еще один мяч в свои ворота отправил Андреа Поли.