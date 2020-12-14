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  • 19:40,  14 декабря 2020
Футбол
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Яшин признан лучшим вратарем всех времен по версии France Football

Яшин признан лучшим вратарем всех времен по версии France Football
Советский футболист Лев Яшин. Фото: соцсети

Легендарный советский голкипер Лев Яшин назван лучшим вратарем за всю историю футбола по версии французского журнала France Football.

Об этом авторитетный журнал сообщил в своем Instagram.

Лев Яшин — заслуженный мастер спорта СССР, является единственным голкипером в истории футбола, который был удостоен премии «Золотой мяч».

Ранее сообщалось, что голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер был признан лучшим вратарем 2020 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. 34-летний немецкий голкипер занял первое место, набрав 320 очков. Второе место занял словенский вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак, у которого 40 очков, а прошлогодний победитель, бразилец Алиссон из «Ливерпуля», занял третье место с 30 баллами.

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