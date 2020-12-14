Яшин признан лучшим вратарем всех времен по версии France Football

Легендарный советский голкипер Лев Яшин назван лучшим вратарем за всю историю футбола по версии французского журнала France Football.

Об этом авторитетный журнал сообщил в своем Instagram.

Лев Яшин — заслуженный мастер спорта СССР, является единственным голкипером в истории футбола, который был удостоен премии «Золотой мяч».

Ранее сообщалось, что голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер был признан лучшим вратарем 2020 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. 34-летний немецкий голкипер занял первое место, набрав 320 очков. Второе место занял словенский вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак, у которого 40 очков, а прошлогодний победитель, бразилец Алиссон из «Ливерпуля», занял третье место с 30 баллами.