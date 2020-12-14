Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян поделился мнением о поражении Тони Фергюсона в поединке против бразильца Чарльза Оливейры.

По словам Яна, у каждого есть свое время. Россиянин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс», полагает, что Фергюсон еще будет выступать, но сейчас время более молодых бойцов — более голодных, универсальных и свежих.

Напомним, американский боец Тони Фергюсон проиграл Чарльзу Оливейре в соглавном бою турнира UFC 256, который проходил в Лас-Вегасе (США).

Все три рефери отдали победу бразильскому бойцу с одинаковым счетом 30-27. Для Оливейры эта победа стала восьмой подряд, а у Фергюсона, таким образом, уже два поражения за год. В мае американец проиграл своему соотечественнику Джастину Гэтжи в поединке за временный титул в легком весе.