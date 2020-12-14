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  • 19:36,  14 декабря 2020
Футбол
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Газизов получил от «Спартака» 100 млн рублей компенсации за расторжение договора

Газизов получил от &#171;Спартака&#187; 100 млн рублей компенсации за расторжение договора
Шамиль Газизов. Фото: ФК "Спартак"

Стала известна денежная сумма, которую бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов получит от клуба в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта.

Как сообщает «РБ-Спорт», функционер получит около 100 миллионов рублей. Отмечается, что эта сумма была прописана в контракте Газизова с красно-белыми, значит, клубу не придется выплачивать ему зарплату до истечения срока пятилетнего соглашения.

Ранее стало известно, что генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов официально покидает свой пост. Контракт с Газизовым расторгнут, а на его место назначен управляющий директор Евгений Мележиков.

Отметим, председатель совета директоров башкирской «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал, что он действительно провел встречу с экс-гендиректором уфимцев и московского «Спартака» Шамилем Газизовым.

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