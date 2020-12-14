Газизов получил от «Спартака» 100 млн рублей компенсации за расторжение договора

Стала известна денежная сумма, которую бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов получит от клуба в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта.

Как сообщает «РБ-Спорт», функционер получит около 100 миллионов рублей. Отмечается, что эта сумма была прописана в контракте Газизова с красно-белыми, значит, клубу не придется выплачивать ему зарплату до истечения срока пятилетнего соглашения.