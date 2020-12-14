«Филадельфия Сиксер» стала одним из главных претендентов на приобретение защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена.

Об этом сообщает инсайдер Bleacher Report Ярон Вейцман. По его информации, «Хьюстон» просит у «Филадельфии» за Хардена три пика первого раунда, а также австралийского защитника Бена Симмонса. Отмечается, «Сиксерс» в данный момент не готовы расставаться с Симмонсом.

Ранее сообщалось, что атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден перед началом тренировочного лагеря сообщил руководству клуба о готовности к обмену в «Филадельфию Сиксерс» или другую команду, которая претендует на чемпионство. Харден до сих пор не приехал в тренировочный лагерь «Хьюстона». При этом Харден просил руководство клуба обменять его в «Бруклин Нетс», где он сможет объединить силы с Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом.