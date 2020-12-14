Сотникова: Обещаю воспитать олимпийскую чемпионку

Российская фигуристка Аделина Сотникова рассказала, как написание автобиографии помогло ей переосмыслить себя.

По словам Сотниковой, книга помогла ей создать себя заново. Она отметила, если раньше была Аделина Сотникова-фигуристка, то теперь она начинает новый путь как тренер, главный тренер своей школы.

«Теперь я должна быть и мамой, и бабушкой, и дедушкой, и кнутом, и пряником. Я ежедневно нахожусь в своей школе, это мой проект, мои дети, мое все», – сказала Сотникова, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

Сотникова также пообещала, что в своей школе она воспитает олимпийскую чемпионку.

Напомним, Сотникова официально завершила карьеру и открыла свою школу фигурного катания.