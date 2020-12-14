Геннадий Орлов уверен что сборной России по силам дать бой испанцам в матче чемпионата мира. Фото: Baltphoto Андрей Пронин

Геннадий Орлов уверен что сборной России по силам дать бой испанцам в матче чемпионата мира. Фото: Baltphoto Андрей Пронин

Футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак был лучшим тренером в России в этом году.

«Почему бы приз лучшему тренеру года в России не получить Семаку? Он стал чемпионом, причем дважды подряд. А что Мусаев выиграл? Ничего. Прошел только в Лигу Европы. Что такое Лига Европы? Это даже не Лига чемпионов», — сказал Орлов, слова которого приводит «Радио Зенит».

Орлов отметил, что по титулам лучший тренер – это Семак. Журналист считает, что тут двух мнений быть не может.

«Сами посчитайте, напишите на бумаге – и сразу увидите», – добавил Орлов.

Ранее Геннадий Орлов отреагировал на слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы, который назвал его «флюгером». После матча с «Динамо» (3:1), где Дзюба оформил дубль, он ответил Орлову на критику в свой адрес.