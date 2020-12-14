Французское издание L’Equipe опубликовало календарь ATP на начало 2021 гола.

По информации источника, тур начнется 4 января в Делрей-Бич, где до 10-го числа пройдет первый чемпионат.

С 1 по 7 февраля будет проходить турнир ATP 250 + ATP Cup или турнир новой категории ATP 750.

С 8 по 21 февраля состоится Открытый чемпионат Австралии. Отмечается, что на 15 января запланировано прибытие игроков в Австралию и обязательный 14-дневный карантин.

С 22 по 28 февраля пройдут турниры в Монпелье, Кордоба, а также новый турнир ATP 250.

С 1 по 7 марта — турниры в Роттердаме, Буэнос-Айресе и новый турнир ATP 250.

С 8 по 14 марта — Доха, Марсель и Сантьяго.

С 15 по 21 марта — турниры Акапулько и Дубае.

Отменены пять турниров, которые должны были состояться в Окленд, Пуне, Нью-Йорке, Рио и Индиан-Уэллсе.