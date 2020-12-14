Петербургский «Зенит» сыграет с московским «Спартаком» в рамках 19-го тура российской премьер-лиги под надзором Сергея Карасева.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, Карасев станет главным судьей встречи, несмотря на то, что арбитр — москвич. Для него сделали исключение как для арбитра ФИФА. Отмечается, кандидатами на назначение на этот матч также были Павел Кукуян, который в начале октября судил игру между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1), а также Виталий Мешков.

Ранее ЭСК РФС признал ошибочным решение Карасева назначить пенальти в ворота «Зенита» в матче 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:2).

Отметим, матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 16 декабря и начнетя в 20:00 по московскому времени.