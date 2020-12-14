В Москве 20 февраля состоится вечер бокса с участием нескольких медийных персон.

Об этом сообщает Федерация бокса России. Сообщается, что YouTube-блогер Артем Тарасов, стронгмен Михаил Кокляев, самбист Максим Новоселов, мастерспорта международного класса по жиму лежа Денис Вильданов и боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик проведут выставочные бои по правилам бокса.

Отмечается, что Кокляев выйдет в ринг против Тарасова, а Новоселов подерется с Вильдановым. Соперник для Дацика пока неопределен.

Напомним, Михаил Кокляев в своем дебютном боксерском поединке, который прошел в феврале 2020-го, уступил нокаутом Александру Емельяненко. Артем Тарасов в последнем бое по правилам ММА победил Вячеслава Дацика.