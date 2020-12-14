Орлов о Дзюбе: Если игрок становится тормозом – об этом надо говорить

Футбольный комментатор Геннадий Орлов ответил нападающему петербургского «Зенита» Артему Дзюбе на его недавние высказывания.

По словам Орлова, если спортсмен хочет, чтобы у него были карманные журналисты, так не получится.

«Но если игрок становится тормозом – об этом надо говорить. Дзюбе нужен вызов. Сергей Фурсенко сказал мне однажды: «Если бы мы Дзюбу не отправили в Тулу, то его бы не вызвали в сборную». Может быть так и было. Ему нужны вызовы. Наша критика – это вызов. Докажи, у тебя большой контракт – отработай. Я лично доволен, что мы заставили его встрепенуться», – сказал Орлов, слова которого приводит «Радио Зенит».