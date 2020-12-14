Бывший боец UFC Йоэль Ромеро заключил соглашение с Bellator.

Об этом сообщил инсайдер Ариэль Хельвани в своем Twitter. По информации источника, 43-летний спортсмен согласился подписать контракт с промоушеном. Отмечается, боец дебютирует в промоушене в 2021 году в рамках полутяжелого веса.

Напомним, свой последний последний поединок Йоэль Ромеро провел 7 марта 2020 года, уступив новозеландцу Исраэлю Адесанье в бою за титул чемпиона UFC в среднем весе.

Недавно стало известно, что Ромеро был уволен с UFC, несмотря на еще три боя по соглашению. В UFC Ромеро провел 13 поединков, одержав девять побед и потерпев четыре поражения, три из которых были последними.

Ранее президент Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал, что будет вести переговоры о сотрудничестве с бывшим бойцом UFC Йоэлем Ромеро.