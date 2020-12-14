Юран: Все знают, что Урунов на 4-5 лет старше, это не секрет

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран заявил, что реальный возраст узбекистанского футболиста московского «Спартака» Остона Урунова выше.

«Приводят футболиста из «Уфы», который вроде молодой, а все знают, что он на 4-5 лет старше. Это же не секрет. Это то, что я слышал и что было очевидно», — сказал Юран, слова которого приводит «Матч Премьер».

В текущем сезоне 19-летний Урунов принял участие в семи матчах чемпионата России, но не отметился результативными действиями. Он выступает в составе «Спартака» с 5 августа 2020 года. До «Уфы» Остон играл на родине за «Навбахор» и «Локомотив» из Ташкента. Прошлым летом Урунов дебютировал за сборную Узбекистана.

Ранее сообщалось, что полузащитник Остон Урунов попал в сферу интересов казанского «Рубина».