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  • 22:16,  14 декабря 2020
Бокс/MMA
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Шлеменко: Думаю, Исмаилову интереснее подраться со мной, чем с Минеевым

шлеменко
Александр Шлеменко. Фото: инстаграм бойца

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко сообщил, что хочет провести поединок против бойца АСА Магомеда Исмаилова.

«С кем еще Магомеду драться в России? Может быть, реванш с Минеевым. Но захочет ли Исмаилов? Я думаю, ему было бы интереснее подраться со мной. Здесь я беру и медийную составляющую, и другие моменты», – сказал Шлеменко, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, в Москве на турнире ACA 115 состоялось главное событие, в рамках которого российский боец Магомед Исмаилова одержал победу над соотечественником Иваном Штырковым. Исмаилов одержал победу единогласным решением судей, поединок прошел в полутяжелом весе.

После этого поединка рекорд Исмаилова стал 17-2-1. Рекорд Ивана Штыркова теперь ровно такой же, «Уральский Халк» потерпел второе поражение в карьере.

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