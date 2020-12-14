Скандальный эпизод матча группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом» получил свое развитие.

Об этом сообщает румынский журналист Эмануэль Рошу. По информации источника нападающий «Истанбула» Демба Ба созвонился с судьей Себастьяном Кольцеску. Отмечается, их связал бывший полузащитник сборной Сенегала Усман Ндойе, который почти всю карьеру выступал в чемпионате Румыни.

По словам Ндойе, Демба Ба сказал Кольцеску, что никогда не называл поведение судьи расистским. Футболисту просто кажется, что не следует использовать слово «черный» на стадионе. Кольцеску с пониманием отнесся к мнению игрока.

Напомним, резервный судья Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо чёрным. Это не понравилось самому Вебо и нападающему «Истанбула»Демба Ба. Матч был приостановлен, после чего футболисты отказались возвращаться на поле. На следующий день встреча была доиграна, «ПСЖ» победил со счетом 5:1.