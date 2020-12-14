Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка заявил, что два года назад он мог перейти из гельзенкирхенского «Шальке» в английский «Ливерпуль», но в итоге предпочел выбрать чемпиона Бундеслиги.

«Конечно же, я рассматривал этот вариант. «Ливерпуль» — прекрасный клуб, добившийся потрясающего прогресса под руководством Клоппа. Мы все гордимся, что он выиграл титул. Я долго раздумывал над решением и был на 100% уверен, что «Бавария» — правильный вариант для меня», — сказал Горецка, слова которого приводит The Athletic.

В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провел в составе мюнхенского клуба 15 встреч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Ранее в рамках 12-го тура английской премьер-лиги лондонский «Фулхэм» дома сыграл вничью с «Ливерпулем» со счетом 1:1.