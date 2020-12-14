Пресс-атташе «Спартака» о словах Юрана: Все хайпуют как могут

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал слова главного тренера «СКА-Хабаровск» Сергея Юрана о возрасте футболиста москвичей Остоне Урунове.

«Мне неизвестно, откуда такая информация могла появиться по Урунову от Юрана. Может быть, он его родственник. Все хайпуют на «Спартаке» как могут. Их мотивация только им самим известна», – сказал Фетисов, слова которого приводит Sport24.

Ранее Сергей Юран заявил, что реальный возраст узбекистанского футболиста московского «Спартака» Остона Урунова выше официально заявленного.