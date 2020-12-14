В подмосковном комплексе «Лужки.клуб» прошел традиционный матч «Связь Поколений», в котором приняли участие известные ветераны хоккея и действующие хоккеисты национальной команды России.

Кроме того, в матче играли представители российской спортивной, политической и культурной общественности. На лед вышли Павел Буре, Сергей Федоров, Александр Могильный, Вадим Шипачев, Антон Бурдасов, а также президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг и музыкант Игорь Бутман.

Победу в игре со счетом 15:11 одержала команда красных, капитаном которых стал форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который в этой игре отличился 8 (2+6) набранными очками.

Напомним, 21 ноября прошел Матч Легенд при участии известных хоккеистов. Игра была посвящена открытию десятого сезона Ночной хоккейной лиги. Игра завершилась со счетом 17:12 в пользу красных. Пента-трик оформил Павел Буре, хет-трик на счету Потанина и Овечкина. У белых лучшими снайперами стали Ротенберг с четырьмя шайбами и Алексей Морозов с тремя.