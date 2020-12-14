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  • 00:39,  15 декабря 2020
ФК "Зенит"
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На матч между «Зенитом» и «Спартаком» будет допущено не больше 1700 человек

На матч между &#171;Зенитом&#187; и &#171;Спартаком&#187; будет допущено не больше 1700 человек
Газпром-Арена. Фото: Ирина Красько/Nevasport

Посещаемость встречи 19-го тура российской премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» будет ограничена из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, по состоянию на вечер 14 декабря принято решение допустить 1700 болельщиков на трибуны стадиона «Газпром Арена». Отмечается, посетить игру смогут владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы. Также известно, что «Зенит» будет предпринимать попытки изменить ситуацию с допуском.

Напомним, что матч петербуржцев против московского «Динамо» смогли посетить две тысячи зрителей.

Отметим, матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 16 декабря и начнется в 20:00 по московскому времени. Главным арбитром поединка станет Сергей Карасев.

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