На матч между «Зенитом» и «Спартаком» будет допущено не больше 1700 человек

Посещаемость встречи 19-го тура российской премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» будет ограничена из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, по состоянию на вечер 14 декабря принято решение допустить 1700 болельщиков на трибуны стадиона «Газпром Арена». Отмечается, посетить игру смогут владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы. Также известно, что «Зенит» будет предпринимать попытки изменить ситуацию с допуском.

Напомним, что матч петербуржцев против московского «Динамо» смогли посетить две тысячи зрителей.