Ассистент главного тренера ЦСКА Василий Березуцкий поделился мнением о вратаре красно-синих Игоре Акинфееве.

По словам Березуцкого, Акинфеев — жуткий профессионал.

«По мне – талантище, который, наверное, мог играть в любой команде мира», — сказал Березуцкий, слова которого приводит YouTube-канал Василия Конова.

Экс-защитник отметил, пару лет вратарь точно протянет. Березуцкий добавил, Акинфеев каждый день встает, делает уколы, ему действительно тяжело, для него нагрузка уже не проходит бесследно.

Напомним, Игорь Акинфеев дебютировал в составе московского ЦСКА в 2002 году. В текущем сезоне голкипер провел за команду 18 матчей в российской премьер-лиге и в шесть из них не пропустил ни одного гола.