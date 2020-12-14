«Краснодар» сыграет с загребским «Динамо», «Фиорентине» интересен Кокорин, Кокляев подерется с Тарасовым. Эти и другие новости — в традиционном дайджесте от Nevasport.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

В Ньоне (Швейцария) в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

«Краснодар» в плей-офф Лиги Европы сыграет с бывшим соперником ЦСКА

Определился соперник «Краснодара» в плей-офф 1/16 финала Лиги Европы. Им стало загребское «Динамо», которое было соперником московского ЦСКА на групповом этапе.

Результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы

Сегодня, 14 декабря, прошла жеребьевка плей-офф 1/16 финала Лиги Европы.

«Фиорентина» думает об аренде Кокорина

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин может стать футболистом итальянской «Фиорентины».

Российских фанатов признали виновными за беспорядки на Евро-2016 в Марселе

Российские футбольные фанаты Михаил Ивкин и Павел Косов признаны виновными по итогам судебного заседания по делу о нападении на английских болельщиков и участии в беспорядках в Марселе во время Евро-2016.

Опубликован календарь турниров ATP на начало 2021 года

Французское издание L’Equipe опубликовало календарь ATP на начало 2021 гола.

Кокляев, Дацик, Тарасов и Новоселов подерутся по правилам бокса в феврале

В Москве 20 февраля состоится вечер бокса с участием нескольких медийных персон.

Уволенный из UFC Ромеро перешел в Bellator

Бывший боец UFC Йоэль Ромеро заключил соглашение с Bellator.