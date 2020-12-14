Международная федерация волейбола опубликовала логотип чемпионата мира среди мужчин, который состоится в России в 2022 году.

Кроме того, были представлены логотипы городов-организаторов ЧМ по волейболу в России, который демонстрируют достопримечательности 11 городов, десять из которых — основные и один — резервный. Они были разработаны местным организационным комитетом в сотрудничестве с FIVB.

Также была продемонстрирована эмблема женского мирового первенства того же года, которое примут Голландия и Польша.

Отметим, чемпионат мира по волейболу в России будет проходить с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи состоятся на площадках Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Ярославля, Казани, Уфы, Екатеринбурга, Новосибирска, Кемерова и Красноярска. Резервным городом выбран Белгород.