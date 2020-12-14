Аргентинский форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси отреагировал на свое попадание в список лучших игроков в истории футбола по версии France Football.

«Для меня большая честь быть включенным в число 11 игроков Ballon d’Or Dream Team. Я хочу поблагодарить тех, кто выбрал меня, а также поздравить всех отобранных футболистов и всех номинантов. В этом списке есть настоящие явления!» — написал Месси в своем Instagram.

Отметим, в сборную лучших футболистов за всю историю футбола вошли советский вратарь Лев Яшин, итальянский защитник Паоло Мальдини, немецкий защитник Франц Беккенбауэр, бразильский защитник Кафу, испанский полузащитник Хави, немецкий полузащитник Лотар Маттеус, бразильский нападающий Пеле, аргентинский нападающий Диего Марадона, португальский форвард Криштиану Роналду, бразильский нападающий Роналдо и аргентинский форвард Лионель Месси.