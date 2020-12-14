Тренер Михаил Kane Благин, исполняющий ранее свою роль в коллективе Natus Vincere порассуждал о игровой форме Александра s1mple Костылева. Бывший тренер считает, что с точки зрения индивидуального вклада в игру команды украинский игрок самый лучший. Данной информацией Благие поделился в своём твиттере.

Нам очень повезло наблюдать соперничество zywOo с s1mple, возможно vitality сейчас и лучшая команда Мира , astralis в 2018 смогли превзойти всех, но это не уменьшает той индивидуальной стабильности и того вклада который вносит Саня в игру своей команды. Для меня он номер 1.

Ранее совладелец киберспортивной организации FaZe Clan Юсеф Apex Абдельфаттах поделился историей о том, что нынешний игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев всерьёз рассматривал переход в европейскую организацию состава по CS:GO.