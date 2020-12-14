Журналист Ричард Льюис поделился информацией о том, что разработчики CS:GO Valve имеют информацию о том, что Элиас Jamppi Олкконен действительно сам использовал читы в шутере и поэтому блокировка аккаунта у киберспортсмена максимально заслуженная. Данными мыслями Льюис поделился в твиттере.

После моих комментариев о состоянии соревновательной сцены со мной связалась Valve. Одной из тем, которую мы обсуждали, стал вопрос с Jamppi. Valve уверена, что аккаунт, получивший VAC-бан, контролировался им. Очевидно, других подробностей компания сообщить не может.

Журналист также заявил, что будет разбираться с данным вопросом более углубленно и выводить факты на общее обозрение, для того, чтобы такой случай стал показательным в вопросе игровых VAC блокировок.

Ранее ведущий турниров и журналист Ричард Льюис за 17-минутный ролик, где раскритиковал выражения Сергея starix Ищука, который обвинил Робина flusha Ронквеста в использовании читов.