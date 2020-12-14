Стример Ярослав NS Кузнецов поделился своими мыслями относительно разработчиков Heroes of Newerth и Dota 2. Кузнецов считает, что Valve могут выкупить целый отдел разработчиков дисциплины и перенаправить их на Доту, так как в компании Гейба Ньюэлла никто не хочет заниматься данной игрой.

У меня есть надежда. Она появилась из теории, что Valve договорились с Heroes of Newerth — инфа прошла, что Valve купила права на каких-то героев. А я на это подумал, что было бы круто, если бы Valve купила чуваков, которые делали HoN, и отдала им «Доту» на поддержание.

Кузнецов также заявил, что можно было бы это оформить в качестве дочерней компании, которая бы работала исключительно над поддержанием Dota 2, выпуском матчей и работой с киберспортивной сценой.

Ранее NS рассказал в своём твиттере о предложении сыграть в подставном матче, когда он являлся профессиональным игроков в Dota 2. Кузнецов предположил, что на месте Алексея Solo Березина могло быть множество киберспортсменов, так как предложить «слить» матч было достаточно много.