Игрок команды Virtus.pro по CS:GO Марэк YEKINDAR Галинскис поделился своими мыслями после победы на DreamHack Open December 2020, где его коллектив обыграл европейский клуб sAw. Киберспортсмен заявил, что подарит маме новый автомобиль.

Я уже пообещал подарить маме новую машину. Нашей главной целью будет закрепиться в топ-10. Не знаю, хватит ли нам очков за этот турнир, чтобы попасть туда. Мы хотим получить больше опыта против тир-1 команд, и, может быть, через полгода нам удастся пробиться в топ-5 лучших команд мира.

YEKINDAR также рассказал, что «Медведи» верят друг в друга и в собственные силы, каждый игрок отлично выступает индивидуально и вместе они упорно работают над своей игрой.

Virtus.pro выиграла DreamHack Open December 2020, обыграв в гранд-финале португальскую команду sAw со счётом 3-1.