Игрок команды Vitality Ришар shox Папильон высказался о гранд-финале онлайн-турнира по CS:GO BLAST Premier Fall 2020, на котором его команда одержала победу, расправившись с датским клубом Astralis. Киберспортсмен признался, что наблюдать за последней картой со стороны для него было очень тяжело.

Мне было непросто наблюдать со стороны за последней картой. Но я понимаю, что все, через что мы проходим вместе, — состав из шести игроков и прочее — это не про индивидуальность, а про коллективный успех. На этот раз был мой черед уступить. В прошлом финале Nivera не играл на последней карте, так что это просто часть процесса.

Французская команда Team Vitality обыграла Astralis со счётом 2-1 в гранд-финале BLAST Premier Fall 2020 и забрала себе 225 000 долларов призовых и слот на BLAST Premier Global Finals 2020. Датчане же получили 85 000 долларов.