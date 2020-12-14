Игорь Bad Playa Горевой, занимающийся руководством в медиа-структуре киберспортивной организации B8 Esports, поделился информацией о том, что мидер коллектива Данил Dendi Ишутин может сменить роль на пятую позицию и рассматривает игроков на центр. Данные мысли он озвучил в видео-подкасте «Штормовой Улит».

Мне кажется, что его скилла хватит, чтобы как минимум показывать хороший дефолт. Если у него будет хорошая команда, игроки которой синергируют друг с другом, это минимум тир-2 команда в СНГ будет. Даже можно и на тир-1 выйти в СНГ. Речь о скилле Dendi на миде на данный момент вторична. Он может пересесть на «пятерку», он неоднократно это рассматривал.

Bad Playa также порассуждал о том, что Dendi не является упёртым человеком, а просто хочет быть максимально спокойным за коллектив при переходе на новую позицию.