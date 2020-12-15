Virtus.pro выиграла EPIC League Season 2. Итоги турнира

Российская команда Virtus.pro одержала победу над OG в гранд-финале онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона по Dota 2. Коллектив Виталия Save- Мельника выиграл двукратных чемпионов мира со счётом 3-2 и получил призовой фонд в размере 200 тыс долларов.

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