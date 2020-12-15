Российская фигуристка Ясмина Кадырова, выступающая в парном катании с Иваном Бальченко, рассказала о тренировках в группе Этери Тутберидзе.

«Мы приезжали ранним утром. Сначала разминка, затем небольшой перерыв, хореография, лёд, заминка. Заканчивали только часов в восемь вечера. Я так уставала, что просто падала в машину без чувств», — приводит слова Кадыровой «Спорт Бизнес Online».

Спортсменка добавила, что вспоминает о тех временах с хорошими чувствами, поскольку научилась преодолевать себя и работать через боль. По словам Кадыровой, после тренировок у Тутберидзе она уже не могла сказать: «Больше не могу» — и всё бросить.

«У Этери Георгиевны очень много спортсменов высокого уровня. Если ты не выкладываешься, то не оставляешь себе никаких шансов. Это создаёт элемент соревновательности», — пояснила Кадырова.

Напомним, на этапе Гран-при в России Кадырова и Бальченко заняли четвертое место.