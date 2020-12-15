Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что бывшая чешская биатлонистка Габриэла Коукалова снялась для журнала Playboy.

«Габриэла Коукалова – молодец, что снялась для Playboy. Она ведь направит деньги на благотворительность. Но другое дело, что у меня никакого желания смотреть на ее обнаженные фотографии, потому что, как к женщине, я к ней относился и отношусь спокойно», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Комментатор добавил, что обрадовался бы гораздо сильнее, если бы в съемках поучаствовала Магдалена Нойнер — тогда бы он обязательно посмотрел фотографии. По его мнению, в России тоже достаточно кандидаток для подобных фотосессий.

«Не понимаю, в чем проблема. Я тут не буду ханжой. Вот сейчас откроешь какой-нибудь эротический журнал и там совсем мало фотографий. Мне кажется, раньше было больше», – сказал Губерниев.

Напомним, Коукалова — двукратная чемпионка мира и призер Олимпийских игр. Деньги от продажи календаря с ее фото пойдут в фонд биатлонистки, который поддерживает людей с расстройствами пищевого поведения.