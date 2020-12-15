Бутырская о Медведевой: Показательные разные бывают. Можно кататься без прыжков, но красиво

Бывшая российская фигуристка, чемпионка мира-1999 Мария Бутырская отреагировала на новость о том, что Евгения Медведева примет участие в показательных выступлениях на чемпионате России.
«Показательные разные бывают. Можно прокатать произвольную программу со всеми тройными прыжками, а можно спокойно кататься, вращаться и делать это все без прыжков, но красиво», — приводит слова Бутырской «Спорт день за днем».
Она подчеркнула, что публика любит Медведеву и с удовольствием посмотрит ее показательное выступление. По мнению Бутырской, Евгения может исполнить лишь те элементы, при которых травма ее не беспокоит.
Напомним, Медведева не будет соревноваться на чемпионате России, так как не успела набрать форму из-за проблем со здоровьем. Осенью ей пришлось сделать микрооперацию из-за повреждения спины, затем спортсменка заболела коронавирусом и была госпитализирована с поражением легких.
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