Бутырская о Медведевой: Показательные разные бывают. Можно кататься без прыжков, но красиво

Бывшая российская фигуристка, чемпионка мира-1999 Мария Бутырская отреагировала на новость о том, что Евгения Медведева примет участие в показательных выступлениях на чемпионате России.

«Показательные разные бывают. Можно прокатать произвольную программу со всеми тройными прыжками, а можно спокойно кататься, вращаться и делать это все без прыжков, но красиво», — приводит слова Бутырской «Спорт день за днем».

Она подчеркнула, что публика любит Медведеву и с удовольствием посмотрит ее показательное выступление. По мнению Бутырской, Евгения может исполнить лишь те элементы, при которых травма ее не беспокоит.