Итальянское издание La Gazzetta dello Sport определило лучшую команду Серии А по итогам уходящего 2020 года.

Лучшей командой была названа «Аталанта», занявшая третье место в сезоне-2019/20. В Лиге чемпионов подопечные Джан Пьеро Гасперини дошли до четвертьфинала, где потерпели поражение от французского «Пари Сен-Жермен» (1:2).

Напомним, в летнее трансферное окно состав «Аталанты» пополнил 25-летний российский полузащитник Алексей Миранчук, ранее защищавший цвета «Локомотива».

Также в Италии был выбран лучший тренер года: им стал стал 55-летний Стефано Пиоли, возглавляющий «Милан». Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович был удостоен награды «Легенда», а форвард римского «Лацио» Чиро Иммобиле выиграл приз «Человек года».