Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева примет участие в фестивале Ильи Авербуха «Чемпионы», который пройдет в Сочи в период со 2 по 5 января 2021 года.

Также в число участников фестиваля вошли олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Оксана Домнина, Роман Костомаров, Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев и другие известные фигуристы.

«Мы рады возможности начать 2021 год с традиционных выступлений на льду в Сочи. Уверен, для сочинцев и гостей города это станет настоящим новогодним сюрпризом», – сказал Авербух.

Напомним, в нынешнем сезоне Медведева не принимала участие в соревнованиях по состоянию здоровья. Осенью ей пришлось сделать микрооперацию из-за повреждения спины, затем спортсменка заболела коронавирусом и была госпитализирована с поражением легких.