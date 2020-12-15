Российская фигуристка Анастасия Губанова выступила за повышения возрастного ценза в женском одиночном катании.

«Мне кажется, это сделает борьбу более честной. Маленькие девочки и большие девушки – это совсем разное катание», — приводит слова Губановой «Спорт-Экспресс».

Фигуристка добавила, что понимает, что на соревнованиях каждый выходит и делает то, что должен. Однако будет более справедливо, если возраст участников будет примерно одинаковым, считает Губанова.

«То есть маленькие с маленькими, большие с большими», — добавила спортсменка.

Напомним, на данный момент фигуристки могут соревноваться на взрослом уровне по достижении 15 лет на момент начала сезона. Это касается международных турниров, а на внутренние взрослые старты допускаются и более юные спортсменки.