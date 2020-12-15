В Абу-Даби на трассе «Яс Марина» стартовали постсезонные тесты Формулы-1 для молодых пилотов.

Российский гонщик Роберт Шварцман дебютировал за рулем актуального болида «Феррари». Карлосу Сайнсу, который переходит в «Феррари» на место Себастьяна Феттеля, не разрешили представлять его новую команду на тестах.

Минувший сезон Шварцман провел в Формуле-2, где занял четвертое место в личном зачете пилотов, набрав 177 очков. Победу в чемпионате одержал Мик Шумахер (215). Вторым стал Каллум Айлотт (201), третьим – Юки Цунода (200).

Цунода сегодня должен выступить в составе «Альфа Таури» с еще одним японцем — Марино Сато. Скорее всего, Цунода подпишет контракт с командой и в следующем сезоне станет партнером Пьера Гасли вместо россиянина Даниила Квята. Возможно, об этом будет объявлено на следующий день после тестов.