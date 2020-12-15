Олимпийская чемпионка по фигурному катанию поделилась с подписчиками новой фотографией. В историях своего «Инстаграма» она показала, как готовится к первой сессии.
«Готовлюсь к сессии по актёрскому мастерству», — подписала фотографию Загитова.
Снимок был выложен в фан-аккаунте спортсменки, где не оставил равнодушными многих болельщиков. Под публикацией появились следующие комментарии:
«Королева моя Алиночка. Богиня»
«Богиня Олимпа»
«Алинка в образе!!! Просто красота!!!!»
«Спортсменка, студентка и просто Красавица»
Напомним, с декабря прошлого года Загитова не принимает участие в соревнованиях, поскольку взяла паузу в карьере. На данный момент он сосредоточена на учебе и на работе в телевизионном проекте «Ледниковый период», где исполняет роль ведущей в паре с Алексеем Ягудиным.
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