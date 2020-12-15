Российский нападающий Александр Волков в ближайшее время подпишет односторонний контракт с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Как сообщает «Чемпионат», соглашение будет подписано на один сезон. Ожидается, что сумма договора составит 700 тысяч долларов.

В минувшем сезоне 23-летний форвард отыграл девять матчей регулярного чемпионата НХЛ в составе «Тампы». Он набрал одно очко (0+1) и заработал показатель полезности «-6». Большую часть сезона россиянин отыграл в АХЛ за фарм-клуб «Сиракьюз». Там он провел 46 матчей, в которых набрал 30 (9+21) очков по системе «гол плюс пас».

Напомним, Волков является воспитанником московской школы «Пингвины». В юношеском возрасте переехал в Санкт-Петербург, где вскоре стал выступать за команду МХЛ «СКА-1946». В 2017 году «Тампа» выбрала его на драфте во втором раунде под общим 48-м номером.