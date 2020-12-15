Бронзовый призер чемпионата мира 2007 года Наталья Сорокина считает, что Ирина Казакевич способна в будущем стать новым лидером женской сборной России по биатлону.

По мнению Сорокиной, нынешнее положение команды не критично, но если поражения продолжатся, то на чемпионате мира сборная России останется без медалей.

«Но я надеюсь на Ирину Казакевич. Считаю, что это будущее сборной, она станет лидером команды. Вот на ней пахать надо», — сказала Сорокина, слова которой приводит «Матч ТВ».

Напомним, сборная России установила новый антирекорд по количеству гонок без медалей: команда не попадает на подиум в 33 стартах подряд (учитываются результаты мужчин и женщин).