Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону огласил состав команды на четвёртый этап Кубка мира, который будет проходить в Хохфильцене (Австрия) в период с 17 по 20 декабря.

В мужской команде произошло одно изменение: вместо Эрленда Бьонтегорда заявлен Александр Андерсен. Бьонтегорд вынужден пропустить предстоящие соревнования из-за болей в спине.

Таким образом, мужской состав будет выглядеть следующим образом: Йоханнес и Тарьей Бё, Йоханнес Дале, Ветле Шоста Кристиансен, Александр Андерсен, Стурла Холм Легрейд.

Женская сборная Норвегии выступит в Хохфильцене в следующем составе: Тириль Экхофф, Марте Рёйселанд, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Каролин Оффигстад Кноттен, Эмили Охейм Калькенберг, Ида Льен.

Напомним, мужская сборная Норвегии возглавляет Кубок наций по итогам трех этапов. Женская команда идет на третьем месте.