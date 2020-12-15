В России на утро вторника, 15 декабря, зафиксировано 26 689 новых случаев заболевания коронавирусом.

По официальным данным, которые приводятся на портале стопкоронавирус.рф, за последние сутки в стране 577 человек скончались от коронавируса, полностью выздоровели от болезни 24 813 человек.

За все время пандемии в России было проведено более 83,4 миллиона тестов на коронавирус, по всем регионам было выявлено 2 707 945 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровело 2 149 610 человека, еще 47 968 человек стали жертвами пандемии.

В Москве за последние сутки было зафиксировано 5 418 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге 3 765 новых случаев за один день, в Московской области — 1 392 зараженных за сутки.