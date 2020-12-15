Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов подарила нам великолепные пары. Впрочем, так происходит каждый год. Давайте вспомним, как команды играли друг с другом раньше.

«Боруссия» М — «Манчестер Сити»

Судя по истории встреч команд, шансов у менхенглабахцев минимум: за четыре матча немцы заработали лишь одно очко, забив четыре гола и пропустив 11. Но последний матч состоялся четыре года назад, а нынешняя «Боруссия» куда более забивная, тем более в этот раз команды встречаются не в группе ЛЧ, как раньше, а в плей-офф.

«Атлетико» — «Челси»

Дивное равенство в матчах мадридцев и лондонцев: в семи играх каждая команда набрала по девять очков, забив и пропустив при этом также поровну — по 11 голов. В последнем матче в 2017 году между командами была зафиксирована ничья, а самая крупная победа на счету «Челси» — 4:0. Правда, было это 11 лет назад.

«Порту» — «Ювентус»

В пяти встречах туринцы лишь однажды не смогли забить «Порту», и та игра закончилась 0:0. Остальные матчи завершились победами «Ювентуса», который забил сопернику восемь голов, но не одержал ни одной крупной победы.

«Барселона» — «ПСЖ»

Стоит ли много говорить об этом противостоянии? Любой, кто следит за футболом хотя бы три года, моментально вспоминает четвертьфинал Лиги чемпионов-2016/17 и сумасшедшее двухматчевое противостояние, в котором парижане сначала вроде бы обеспечили себе выход в полуфинал, победив 4:0, но затем провалились в ответной игре, уступив 1:6. Эти результаты и стали самыми крупными в истории встреч двух команд, которая начинается с 1995 года. В целом лучший показатель у «Барселоны» — пять побед, три ничьи и три поражения. У «ПСЖ» зеркальный рекорд — три победы, пять поражений.

«Боруссия» Д — «Севилья»

Пока скудная история встреч этих команд насчитывает лишь два матча, и те в группе Лиги Европы десять лет назад. Тогда испанцы победили с минимальным счетом, а затем команды сыграли вничью 2:2. Турнир закончился для обеих команд провально: «Боруссия» не вышла из группы, а «Севилья» вылетела в 1/16 финала от будущего победителя, «Порту».

Не играли раньше: «Лацио» — «Бавария», «Лейпциг» — «Ливерпуль», «Аталанта» — «Реал».